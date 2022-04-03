Премьер-министр Грузии: страна не будет присоединяться к санкциям против России

Как он отметил, такое решение было принято, исходя из интересов страны и народа. «Я всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа, вашими интересами, и никто не может изменить это решение», — подчеркнул Гарибашвили.

Также премьер-министр добавил, что Грузия стремится к миру, стабильности и развитию.