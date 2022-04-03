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Премьер-министр Грузии: страна не будет присоединяться к санкциям против России

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Власти Грузии не собираются вводить экономические санкции в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет «Интерфакс».

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Как он отметил, такое решение было принято, исходя из интересов страны и народа. «Я всегда и везде буду действовать в соответствии с интересами нашей страны, нашего народа, вашими интересами, и никто не может изменить это решение», — подчеркнул Гарибашвили.

Также премьер-министр добавил, что Грузия стремится к миру, стабильности и развитию.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, в Госдуму России внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о привлечении к уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории страны. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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