В России появится новое пособие на детей от 8 до 17 лет. Рассказываем, кто и как может его получить

На новое пособие смогут претендовать семьи с низким доходом. То есть, если ваш годовой доход, поделенный на 12 месяцев и количество членов семьи, ниже регионального прожиточного минимума, то вы можете претендовать на эту выплату.

Также есть еще одно важное условие, чтобы получить пособие. Имущество не должно превышать установленный перечень Минтруда. Если в семье на человека приходится 24 квадратных метров площади квартиры или 40 квадратных метров площади дома, пособие не выдадут.

Семья с низким доходом может претендовать на пособие в размере 50%, 75% либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Процент выплаты будет зависеть того, сколько денег нужно семье, чтобы выбраться из-за черты бедности. В среднем ежемесячное пособие будет составлять от 6 тысяч до 12 тысяч рублей.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно будет только с 1 мая при условии, что на тот момент ребенку исполнилось 8 лет, но еще нет 17 лет. Документы будут принимать через госуслуги или в ПФР по месту жительства. При подаче заявлений с мая 2022 года назначать пособие будут с апреля, задним числом.