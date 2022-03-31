США расширили список санкций против «связанных с киберактивностью» россиян

США ввели санкции против технологических компаний, «киберпреступников», а также сетей, созданных для «уклонения от санкций». Отмечается, что в этот раз Минфин также позволил применить ограничительные меры против аэрокосмической, морской и электронной отраслей российской экономики.

По данным Вашингтона, большая часть граждан России, внесенных в новые санкционные списки, связаны с компанией «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ).

Под ограничения попали и компании, в том числе «Серния Инжиниринг», «Сертал», НИИ «Вектор», крупнейший российский производитель микроэлектроники «Микрон» и разработчик суперкомпьютеров «Т-Платформы».

Вместе с тем Минфин США убрал из санкционного списка Ozon Bank. Против него ограничения ввели еще 24 февраля. Тогда считали, что финансовая организация была связана с Совкомбанком (также находится в санкционном списке). Ozon просил исключить его банк из черного списка, так тот больше не связан с организацией.