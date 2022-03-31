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Путин подписал указ о новых условиях торговли газа с «недружественными» странами

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Президент России Владимир Путин подписал указ о новых условиях расчетов за поставки российского газа с «недружественными» странами в рублях. Они должны будут открывать счета в российских банках, пишет РИА Новости.

Asatur Yesayants / Shutterstock.com

«Мы предлагаем контрагентам из таких стран (недружественных) понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — сказал глава государства, выступая на совещании по авиационной отрасли.

Уже действующие контракты на поставку газа приостановят, если покупатели откажутся выполнять новые условия оплаты. Платить в рублях нужно будет уже с 1 апреля.

В документе сказано, что это коснется только поставок «Газпромом» по трубопроводам.  Уполномоченным банком для открытия специальных рублевых счетов определен Газпромбанк.

Как сообщил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, Париж и Берлин не примут условия РФ об оплате поставок газа в рублях, пишет «Коммерсантъ».

«Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов. Контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро», —  сообщил французский министр.

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