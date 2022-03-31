Россия выделит 1 млрд рублей на помощь артистам, попавшим под санкции «за свой патриотизм и преданность стране»

Сергей Кириенко Первый заместитель руководителя администрации президента России — о выплатах артистам, цитата по ТАСС: У нас в ближайшее время начинается прием заявок на вторую волну грантов [Президентского фонда культурных инициатив]. Поскольку сейчас резко увеличилось количество актуальных текущих заявок, поддержать творческие коллективы нужно, на которые есть попытка оказывать давление, лишить их источников финансирования, связанных с международной деятельностью, принято решение выделить 1 миллиард рублей. Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления.

Отдельно Кириенко отметил, что деятели культуры стали объектами санкционного давления со стороны других стран «за свой патриотизм и преданность стране». По его словам, заявки на распределение 1 миллиарда рублей будут оперативно рассмотрены, уже в апреле-мае по ним будут приниматься решения о финансировании.

27 марта Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в санкционный список российских артистов, которые, как утверждается, поддержали проведение «специальной военной операции». В списке оказались певцы Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати. Среди актеров указаны Дмитрий Харатьян, Владимир Машков, Марат Башаров, Яна Поплавская и Дмитрий Певцов. Также в перечень попал режиссер Никита Михалков.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис также предложил запретить въезд более чем 20 российским артистам из-за их позиции. В потенциальный санкционный список внесли Наталью Подольскую, Викторию Дайнеко, актера Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, балерину Илзе Лиепу, певицу Вику Цыганову, певца Стаса Михайлова и других.