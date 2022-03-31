Поддержка россиян и ответственность за фейки о госорганах: какие законы вступают в силу в апреле?

Ряд законов вступили в силу с 26 марта

В частности, законы о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций

Отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021-2022 годах.

Кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и на землю для физических лиц и организаций фиксируется на уровне 1 января 2022 года.

Под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 милионов рублей и выше, а не от 3 миллиона, как было ранее.

Для IT-компаний на 2022-2024 годы вводится нулевая ставка налога на прибыль.

Упрощается и ускоряется ввод иностранных лекарств на российский рынок.

Также с 26 марта россияне, участвующие в «специальной военной операции» в Украине, могут быть признаны ветеранами боевых действий. Статус ветерана или инвалида будет предоставляться лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Как отмечают в Госдуме, это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

1 апреля

Повышение социальных пенсий

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 8,6%. Это коснется 4 миллионов человек. Речь идет о социальных пенсиях по инвалидности, потере кормильца, старости и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация производится автоматически, заявления подавать не нужно.

«Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Это не единственные меры поддержки наших граждан. Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Расплатиться через систему быстрых платежей будет проще

Банки-участники Системы быстрых платежей (СБП) должны обеспечить возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.

Упрощение получения социальной поддержки

Для того чтобы гражданам было проще получить меры социальной поддержки, установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов. Можно будет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Регистрация на «Госуслугах» с 14 лет

Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Для этого они должны будут указать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты. Детей до 14 лет смогут зарегистрировать на портале только их законные представители — родители или опекуны, сами прошедшие регистрацию в ЕСИА. «Так дети смогут, например, зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение», — отмечают в Госдуме.

5 апреля

Ответственность за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете. За «публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий за пределами страны в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» будет грозить до трех лет лишения свободы. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы госорганов России за рубежом.