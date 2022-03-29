Кардинальное сокращение военной активности и условие заключения мира: итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Отдельно в ведомстве отметили, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость.

Александр Фомин Заместитель министра обороны России, генерал-полковник — по итогам переговоров в Стамбуле: В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласование и подписание вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

Также Фомин заявил, что Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных.

По словам Мединского, переговоры прошли конструктивно. Россия делает делает два шага навстречу Украине по деэскалации конфликта. Также глава делегации отметил, что российская сторона получила от украинской понятно сформулированную позицию и предложения, которые будут изучены и доведены до руководства страны.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения, понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время и будут изложены президенту. И будет дан соответствующий наш ответ», — отметил Мединский.

Кроме того, Мединский заявил о получении Россией письменных предложений от Украины, подтверждающих стремление страны к нейтральному и безъядерному статусу.

Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафированием мирного договора России и Украины на уровне МИД, отметил Мединский. При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе.

Владимир Мединский Глава российской делегации на переговорах с Украиной — о встрече Путина и Зеленского и условии заключения мира: Мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более что в момент этого парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. […] Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождению требуемого компромисса, возможность заключить мир станет гораздо ближе.

Продолжение переговоров ожидается завтра, 30 марта.