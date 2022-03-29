Россия требует платить за газ в рублях. Что это значит для Европы, США и нашего бюджета?

Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты с «недружественными странами» за газ в рубли. На этом фоне российская валюта резко укрепляется, компенсировав часть падения, вызванного санкциями, однако европейские покупатели не торопятся переходить на выплаты в рублях. Между тем цены на энергоресурсы на фоне российско-украинских переговоров снижаются. Что случится, если Россия добьется торговли энергоресурсами в рублях и какой шанс, что государства ЕС пойдут в этом вопросе РФ навстречу? А главное, что ждет россиян в случае такого развития событий? Разбираемся вместе с деканом факультета экономики Европейского университета в Петербурге Юлией Вымятниной.
Россия хочет продавать свой экспорт за рубли. Что это значит?
Во-первых, пока речь идет не обо всем экспорте, а о поставках газа в Европу. То есть, на сегодняшний день это выглядит как ответная мера по отношению к странам, которые ограничивают ввоз банкнот евро на нашу территорию, вводят ограничения и санкции против наших банков.
Как это будет выглядеть совершенно непонятно. Чтобы была возможна международная торговля за рубли, покупатели нашего газа должны иметь корреспондентские счета в российских банках, а также иметь возможность покупать довольно большие объемы рублей — естественно, в обмен на иностранную валюту (в данном случае евро). Выстраивание необходимой для торговли в рублях инфраструктуры может занять время.
Зарубежные покупатели на это пойдут?
Скорее всего нет – по крайней мере пока Европа на это не согласна, поскольку фактически это будет означать отмену части санкций. Теоретически можно, конечно, попробовать обойти историю с ограничениями через третьи валюты. То есть покупать наши рубли не за евро, а, скажем, за юани или южноафриканские ранды. Это будет, очевидно, очень затратно.
Сейчас Европа рассчитывается за газ в своей валюте, изменения ее относительной стоимости не настолько существенны, как колебания обменного курса рубля. То есть риски сейчас находятся на нашей стороне: мы соглашаемся принимать иностранную валюту при том, что издержки у нас рублевые. Понятно, что рубль не особенно укреплялся все эти годы, но теоретически подобный риск для экспортеров есть.
Если мы заставляем Европу платить за газ рублями (а котировки контрактные останутся в долларах или евро), возникает риск того, что при внесении предварительной оплаты на счет продавца, на момент поставки курс рубля по отношению к евро или доллару изменится. Конечно, есть механизмы хеджирования таких рисков, но для расчетов в рублях их придется внедрять, создавать для этого инфраструктуру. Если ввести в эту схему еще одну валюту, валютные риски еще сильнее возрастут. Это, естественно, не может понравиться Европе.
Заставить ее может только физическое прекращение поставок. Но я сомневаюсь, что «Газпром» пойдет на такой шаг. Еще можно принудительно пересмотреть условия контрактов на предмет оплаты и вынудить Европу согласиться с изменением валюты оплаты. Однако я сомневаюсь, что страны ЕС пойдут на это. Так что как технически реализовать идею оплаты газа рублями пока совершенно непонятно.
Одно заявление на эту тему помогло курсу рубля. Если переход все же произойдет это поддержит национальную валюту?
Если действительно удастся перейти на оплату в рублях, то автоматически вырастет спрос на рубли (правда, не сильно, так как сейчас «Газпром» продает 80% своей валютной выручки. То есть спрос увеличится только на оставшиеся 20% этой выручки). А это приведет к укреплению курса рубля.
Сейчас рубль укрепляется по нескольким причинам. Во-первых, прошла первая волна паники, после которой пришло осознание, что наша банковская система в одночасье не рухнула. Во-вторых, снизился спрос на наличную валюту благодаря действиям ЦБ и выросло предложение валюты благодаря работе Минфина. В-третьих, основная часть тех, кто хотел уехать (и кому была нужна валюта), скорее всего уже уехали, что еще дополнительно снизило спрос. Наконец, в четвертых, часть денег ушла на пополнение товарных запасов нас с вами (и возможно, даже часть валютных запасов). Конечно, часть укрепления рубля можно связать с оптимистичной реакцией рынка на попытку перевести торговлю газом на рубли, но не думаю, что это определяющий фактор.
Что это будет значить для всей системы международных расчетов? Конец гегемонии доллара?
Во-первых, пока неясно, как торговля газом за рубли будет реализована. Во-вторых, разные страны говорят о переходе на оплату разных товаров разными валютами (Саудовская Аравия, например, планирует продавать Китаю нефть за юани). Но пока это не отменяет доллар как основу международных расчетов. У США самая развитая на данный момент финансовая система, позволяющая хеджировать самые разные риски, планировать самые разные вложения. Найти в этом смысле замену доллара США пока сложно.
Кроме того, если не появится валюта, которая достаточно быстро и уверенно сможет занять место доллара в международных расчетах, система с оплатой в самых разных валютах приведет только к увеличению издержек в связи с описанными выше курсовыми разницами. Будет неудобно продавать за юани нефть, за рубли газ, а за чилийские песо медь. Особенно с учетом того, что очень многие товары при трансграничной торговле между третьими странами котируются в долларах (и это не только энергоносители).
Поэтому пока изменений не предвидится. Однако страны уже задумались о том, что хранить резервы в долларах и евро может быть не так безопасно, как казалось до сих пор. Так что процесс ухода от доллара может постепенно начать набирать силу. Ключевой момент – постепенно.
Что это все будет значить для нас с вами?
В лучшем случае ничего (или небольшое укрепление рубля). В худшем случае – очень сильное обострение отношений с Европой и новый виток очень сильных санкций (в случае нашего отказа поставлять газ не за рубли).
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