Россия требует платить за газ в рублях. Что это значит для Европы, США и нашего бюджета?

Зарубежные покупатели на это пойдут?

Скорее всего нет – по крайней мере пока Европа на это не согласна, поскольку фактически это будет означать отмену части санкций. Теоретически можно, конечно, попробовать обойти историю с ограничениями через третьи валюты. То есть покупать наши рубли не за евро, а, скажем, за юани или южноафриканские ранды. Это будет, очевидно, очень затратно.

Сейчас Европа рассчитывается за газ в своей валюте, изменения ее относительной стоимости не настолько существенны, как колебания обменного курса рубля. То есть риски сейчас находятся на нашей стороне: мы соглашаемся принимать иностранную валюту при том, что издержки у нас рублевые. Понятно, что рубль не особенно укреплялся все эти годы, но теоретически подобный риск для экспортеров есть.

Если мы заставляем Европу платить за газ рублями (а котировки контрактные останутся в долларах или евро), возникает риск того, что при внесении предварительной оплаты на счет продавца, на момент поставки курс рубля по отношению к евро или доллару изменится. Конечно, есть механизмы хеджирования таких рисков, но для расчетов в рублях их придется внедрять, создавать для этого инфраструктуру. Если ввести в эту схему еще одну валюту, валютные риски еще сильнее возрастут. Это, естественно, не может понравиться Европе.

Заставить ее может только физическое прекращение поставок. Но я сомневаюсь, что «Газпром» пойдет на такой шаг. Еще можно принудительно пересмотреть условия контрактов на предмет оплаты и вынудить Европу согласиться с изменением валюты оплаты. Однако я сомневаюсь, что страны ЕС пойдут на это. Так что как технически реализовать идею оплаты газа рублями пока совершенно непонятно.