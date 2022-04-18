Кого сократят, а где ждать карьерный рост и повышение зарплат? Отвечает директор HeadHunter Северо-Запад

Кого сократят?

Турбулентность на рынке труда уже сильно затронула страхование, управление персоналом, искусство и массмедиа, маркетинг, рекламу и PR. В меньшей степени — безопасность, медицину и фармацевтику. Начиная с 24 февраля, можно говорить о высокой конкуренции за рабочие места из-за уменьшения вакансий в юриспруденции, страховании, административного персонала.

Стоит ли переживать, если я работаю в иностранной компании?

Нет, практически никто из иностранного бизнеса не покинул страну — пока речь идет лишь о приостановке деятельности. Это связано и с влиянием головных офисов этих компаний, и с изменением логистических цепочек. Многие не понимают, что делать с финансовыми потоками. Международные компании такие, как ИКЕА, Adidas, McDonalds и другие, несмотря на приостановку продаж и закрытие магазинов и ресторанов, продолжают выплачивать сотрудникам заработную плату и сохранять рабочие места.

На данный момент в зарубежных организациях занято около 200 тысяч человек. Соответственно, количество людей, работающих в этом сегменте, не столь велико в рамках 70-миллионного российского рынка труда — менее 1%. Поэтому утверждать, что появится огромное количество соискателей — пока преждевременно. Учитывая гигантский разрыв между спросом и предложением в начале 2022 года, гипотетически расклад может быть такой: если иностранные компании начнут расставаться с сотрудниками, то эти кандидаты так или иначе будут инкорпорированы в текущий рынок труда для устранения дисбаланса.