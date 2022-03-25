СМИ: Правительство планирует отказаться от финансирования высокоскоростной магистрали Москва — Петербург из ФНБ

Отмечается, что «идет пересмотр планов инвестиций из ФНБ, реализация которых наименее целесообразна в сложившихся условиях». На проект ВСМ было зарезервировано почти 500 млрд рублей, но на данный момент планы на его финансирование сняты, сообщает источник.

По данным собеседников издания, отказ от спонсирования проекта связан с подорожанием импортных материалов, ухудшением прогнозов по перевозкам и снижением технологических возможностей из-за санкций. Уточняется, что финансовую модель ВСМ пересмотрят, чтобы стать актуальным в условиях санкционных ограничений.

Напомним, ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что правительство не отказывалось от строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург», он будет реализован в два этапа.

Ранее о том, что проект новой высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург» могут отложить или вовсе отменить, писал «Коммерсантъ». В конце октября в правительстве обсуждали финансовый план РЖД на 2022-2024 годы. Строительство ВСМ просили вновь оценить «с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна».

Проект высокоскоростной магистрали «Москва—Петербург» подготовят в 2022 году. Запустить единую высокоскоростную магистраль планируется в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Петербург» может Витебский вокзал — соответствующую возможность власти Петербурга рассматривают совместно с РЖД. Общая протяженность трассы составит около 680 километров. Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».