Как санкции Великобритании повлияют на работу банков? В комментариях «Тинькофф Банка», «Альфа-Банка» и других

Напомним, сегодня власти Великобритании приняли новый пакет санкций против России. В него попали четыре банка, а также 59 физических лиц. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием для их введения стали меры Великобритании по прекращению «действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».