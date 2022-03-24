Как санкции Великобритании повлияют на работу банков? В комментариях «Тинькофф Банка», «Альфа-Банка» и других

Сегодня Великобритания ввела новый пакет санкций, который затронул четыре российских банка — Газпромбанк, Россельхозбанк, «Альфа-Банк» и СМП-банк, а также 59 физических лиц — в том числе главы Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова. Повлияют ли санкции на работу банков? Собрали их заявления.
О включении Олега Тинькова в санкционный список Великобритании, цитата по РБК:
Подтверждаем, что господин Тиньков включен в санкционный список Великобритании. Санкции затрагивают господина Тинькова как частное лицо. Господин Тиньков давно не является контролирующим акционером группы Тинькофф или банка «Тинькофф», не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы. Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы Тинькофф и «Тинькофф банка».
О включении в санкционный список Великобритании, цитата из официального Telegram-канала:
Что это значит для нас? Работаем как обычно. Покупки по картам Visa, Mastercard, Мир в России проходят без ограничений, переводы идут, приложение работает быстро и надежно. Единственное ограничение: временно приостанавливаем расчЕты с контрагентами из Великобритании. Мы с вами.
О включении в санкционный список Великобритании, цитата по ТАСС:
Сегодня британское казначейство опубликовало сообщение о введении новых санкций против целого ряда российских компаний и банков, в том числе Газпромбанка. Спешим сообщить нашим клиентам, эти события никак не повлияют на текущую операционную деятельность Газпромбанка в России.
О включении в санкционный список Великобритании, цитата по РБК:
Санкции, введенные Великобританией, не повлияют на деятельность Россельхозбанка. У банка нет активов в Великобритании, вся основная деятельность РСХБ сконцентрирована на территории России.
Напомним, сегодня власти Великобритании приняли новый пакет санкций против России. В него попали четыре банка, а также 59 физических лиц. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну. Основанием для их введения стали меры Великобритании по прекращению «действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».
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