Западные лизингодатели требуют возврата более 500 самолетов на 20 млрд долларов

«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — сказал Савельев.

По словам Савельева, сейчас в правительстве обсуждается вопрос о выкупе воздушных судов, но для этого потребуется значительная сумма.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Документ дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских авиакомпаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности.