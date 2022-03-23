В России предложили поднять ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%

Правительство предложило поднять ставку льготной ипотеки с 7% до 12% и увеличить максимальную сумму кредита с апреля. Это решение поддержал президент Владимир Путин на совещании с кабмином.
Повышение ставки по льготной ипотеке произошло после взлета ключевой ставки ЦБ РФ до рекордных 20%. Эксперты считают, что расширение льготного кредитования остается единственным способом поддержки рынка.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, до 1 апреля действует льготная ипотека на новостройки со ставкой в 7%, а предельный размер кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей.
«Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно, поднять ставку до 12%», — сказал Хуснуллин.
Льготные ставки по семейной, сельской и дальневосточной ипотекам будут сохранены, сообщил Путин.
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