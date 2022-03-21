Кремль может отменить выборы губернаторов в 2022 году. Об этом попросили сами градоначальники

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трех близких к администрации президента источников, в 2022 году федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах как минимум в ряде регионов — Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.

С просьбой отменить выборы губернатора в этом году к властям обратились сами градоначальники. Свою инициативу они объяснили изменениями экономической ситуации в связи с введением санкций против России — для проведения выборов необходимо потратить большие средства, в том числе и бюджетные. Также в сложившихся условиях губернаторам стало труднее работать со спонсорами и вести избирательные компании, которые подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.

Также на проведение грядущих выборов повлияла социология. Несмотря на то, что на фоне проведения «специальной военной операции» рейтинги власти выросли, давать прогнозы на осень пока трудно. «Народ сплотился вокруг президента, его рейтинг вырос. Но губернатор — не президент, и за пустые полки с сахаром вопросы у людей будут именно к нему», — отметил источник, знакомый с подготовкой к выборам во Владимирской области.

Источники в администрации президента допустили, что регионам дадут право поменять выборное законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании. Еще один вариант — губернаторские выборы могут быть перенесены решением Центральной избирательной комиссии.

То, что вопрос об отмене выборов губернаторов в сентябре 2022 года может быть рассмотрен, подтверждает также собеседник издания в самом аппарате президента. Однако окончательного решения пока нет — оно будет приниматься на «самом высоком уровне».