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Минтруд: социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6%

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С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 8,6%. Это следует из соответствующего постановления правительства, которое уже опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, на эти цели из федерального бюджета выделят 33,7 млрд руб. Всего индексация затронет порядка 4 млн россиян, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил об увеличении всех социальных выплат.

«В этой ситуации наша задача — минимизировать риски, не только строго выполнять все обязательства государства, но и запускать новые более эффективные механизмы <...> В ближайшее время примем решение об увеличении всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — заявил президент.

Также он поручил отсрочить выплаты регионов РФ по бюджетным кредитам в 2022 году,  увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.

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