Минтруд: социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6%

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил об увеличении всех социальных выплат.

«В этой ситуации наша задача — минимизировать риски, не только строго выполнять все обязательства государства, но и запускать новые более эффективные механизмы <...> В ближайшее время примем решение об увеличении всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — заявил президент.

Также он поручил отсрочить выплаты регионов РФ по бюджетным кредитам в 2022 году, увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.