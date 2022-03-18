Россиян намерены привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и госорганах за границей

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые расширяют недавно принятые нормы о фейках о действиях Вооруженных сил России, подготовили депутаты Александр Хинштейн, Андрей Турчак и Андрей Клишас.

Поправки предполагают привлечение к ответственности за фейки — публичное распространение заведомо ложной информации — не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом «в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». То же касается публичной дискредитации госорганов.

«Эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в СВО [«специальной военной операции»] на Украине — а наряду с Вооруженными силами там находятся и Росгвардия, и МЧС. Все, кто защищают интересы России за ее пределами — неважно, носят они погоны или нет — должны быть надежно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи». Скажем, наши посольства, торгпредства и дипучреждения. Или представительства Россотрудничества», — заявил Хинштейн.

Депутат выразил надежду на то, что «уже сегодня Комитет ГД по законодательству обсудит поправки». В случае положительного решения они могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки о военных. В стране введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженный сил Российской Федерации, дискредитацию задач военных и призывы к антироссийским санкциям. Рассказываем, что грозит нарушителям закона.