Путин предупредил о временном росте безработицы и инфляции. Главные тезисы президента на совещании с правительством

Путин начал совещание с доклада о результатах «спецоперации» ВС России на территории Украины. Президент заявил, что у России нет цели оккупировать Украину. «Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели», — сказал он.

Затем главнокомандующий перешел к экономической ситуации в России и последствиям зарубежных санкций. По мнению президента, ограничения против РФ нанесли «серьезный удар по всей глобальной экономике, они приведут к возникновению проблем с продовольствием в мире».

Путин назвал западные санкции уроком для российских предпринимателей, «нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою страну». США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы.

Президент также отметил, что «санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике. <...> По каждой семье, каждому гражданину России».

Лидер России также отметил, что «за три недели дополнительный спрос на товары превысил 1 трлн рублей», но сделано все, чтобы избежать масштабного дефицита. Помимо этого, Путин высказал, что в новых реалиях потребуются структурные изменения экономики, «они приведут к росту безработицы и инфляции, задача властей минимизировать их».

Президент также дал ряд важных обещаний и поручений. По его словам, иностранным компаниям, которые остались в России, в дальнейшем будут получать дополнительные возможности для развития.

Также Путин объявил об увеличении всех социальных выплат.

«В этой ситуации наша задача — минимизировать риски, не только строго выполнять все обязательства государства, но и запускать новые более эффективные механизмы <...> В ближайшее время примем решение об увеличении всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», — заявил президент.

Он поручил отсрочить выплаты регионов РФ по бюджетным кредитам в 2022 году, а также увеличить МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.