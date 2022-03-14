Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты в лизинге у российских авиакомпаний

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации. Документ дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских авиакомпаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности.
Подписанный Путиным закон вносит поправки в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов. Документ позволяет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дает возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.
Также закон дает право сертифицировать воздушные суда на территории России. Процесс будет проходить с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.
Кроме того, закон предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023-го сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. Предполагается, что это «позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации».
В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.
Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».
Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.
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