Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты в лизинге у российских авиакомпаний

Подписанный Путиным закон вносит поправки в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов. Документ позволяет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и дает возможность эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.

Также закон дает право сертифицировать воздушные суда на территории России. Процесс будет проходить с привлечением сертификационных центров и испытательных лабораторий, требования к которым определит Минтранс.

Кроме того, закон предусматривает перенос с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023-го сроков сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. Предполагается, что это «позволит субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации».

В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов Российской Федераций в целях обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.