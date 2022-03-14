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Чего сейчас боятся россияне? От инфляции до безработицы — в списке главы ВЦИОМ

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Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров назвал главные страхи россиян. Рассказываем, чего боятся граждане страны на фоне проведения «специальной военной операции» в Украине и введенных против России санкций.

Drop of Light / Shutterstock.com

Чего боятся россияне:

  • роста цен на предметы повседневного потребления и сокращения их ассортимента;
  • роста преступности;
  • изоляции (примерно 20-25%);
  • войны — но боязнь ее пока не очень высока, так как «операция проходит на территории Украины».
Валерий Федоров

О страхах россиян — цитата по «Известиям»:

Пока санкции мы ощущаем преимущественно в информационном пространстве. Но через какое-то время санкции войдут в нашу повседневность. Мы почувствуем, что ассортимент в магазинах сократился, а цены выросли. Почувствуем, что отпуск не сможем спланировать с выездом за границу… Главные же страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей. Люди боятся, что вырастут цены на предметы повседневного потребления и сократится их ассортимент. Что придется искать аналоги привычным товарам, которые исчезают. Любителям пообедать в Макдоналдсе придется изменить свои привычки. Тем, кто планировал купить новую машину, придется задуматься о покупке транспорта с пробегом.

По словам Федорова, поддержка «специальной военной операции» в Украине на сегодняшний день «очень сильно коррелирует» с поддержкой курса Путина. «Играет роль и материальный статус: чем он ниже, чем выше поддержка. А страна у нас, как мы знаем, небогатая», — отметил он.

По данным ВЦИОМ, Сегодня 74,5% опрошенных россиян одобряют работу Путина на посту президента, тогда как до начала «спецоперации» таких было 64%. «Произошло «объединение вокруг флага» и вокруг лидера. Так обычно и происходит в стране, когда она вступает в вооруженный конфликт. Так было с президентом Бушем после 11 сентября, так происходит и у нас», — резюмировал Федоров.

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