Чего сейчас боятся россияне? От инфляции до безработицы — в списке главы ВЦИОМ

Чего боятся россияне:

роста цен на предметы повседневного потребления и сокращения их ассортимента;

роста преступности;

изоляции (примерно 20-25%);

войны — но боязнь ее пока не очень высока, так как «операция проходит на территории Украины».

Валерий Федоров О страхах россиян — цитата по «Известиям»: Пока санкции мы ощущаем преимущественно в информационном пространстве. Но через какое-то время санкции войдут в нашу повседневность. Мы почувствуем, что ассортимент в магазинах сократился, а цены выросли. Почувствуем, что отпуск не сможем спланировать с выездом за границу… Главные же страхи россиян связаны с инфляцией и безработицей. Люди боятся, что вырастут цены на предметы повседневного потребления и сократится их ассортимент. Что придется искать аналоги привычным товарам, которые исчезают. Любителям пообедать в Макдоналдсе придется изменить свои привычки. Тем, кто планировал купить новую машину, придется задуматься о покупке транспорта с пробегом.

По словам Федорова, поддержка «специальной военной операции» в Украине на сегодняшний день «очень сильно коррелирует» с поддержкой курса Путина. «Играет роль и материальный статус: чем он ниже, чем выше поддержка. А страна у нас, как мы знаем, небогатая», — отметил он.

По данным ВЦИОМ, Сегодня 74,5% опрошенных россиян одобряют работу Путина на посту президента, тогда как до начала «спецоперации» таких было 64%. «Произошло «объединение вокруг флага» и вокруг лидера. Так обычно и происходит в стране, когда она вступает в вооруженный конфликт. Так было с президентом Бушем после 11 сентября, так происходит и у нас», — резюмировал Федоров.