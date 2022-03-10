Миллиардер Потанин считает, что национализация активов иностранных компаний отбросит Россию на 100 лет назад

Конфискация имущества тех иностранных компаний, которые уходят из России, является не самой разумной идеей, считает глава «Норникеля» Владимир Потанин. Но он не против ввести «внешнее управление» на таких предприятиях, пишет «Интерфакс».
«Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий... Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», — сказал Потанин.
Он добавил, что национализация с выкупом иностранных предприятий у уходящих компаний будет более цивилизованным способом, но все еще несовершенным. По мнению Потанина, такой подход чаще используют для реструктуризации целых отраслей с последующей приватизацией.
Потанин считает, что лучше всего ввести внешнее управление на таких предприятиях. «Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — подчеркнул миллиардер.
Напомним, в России могут национализировать иностранные компании, которые ушли из страны на фоне введенных санкций. Уже сейчас список претендентов составляет порядка 60 наименований — от сети ресторанов быстрого питания McDonald's до производителя автомобилей Porsche. Рассказываем все, что известно о национализации на сегодняшний день.
А 10 марта Владимир Путин поддержал идею ввода внешнего управления в ушедших иностранных компаниях. Рассказываем о главных тезисах президента на совещании правительства РФ.
Комментарии (0)