Миллиардер Потанин считает, что национализация активов иностранных компаний отбросит Россию на 100 лет назад

«Это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий... Решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», — сказал Потанин.

Он добавил, что национализация с выкупом иностранных предприятий у уходящих компаний будет более цивилизованным способом, но все еще несовершенным. По мнению Потанина, такой подход чаще используют для реструктуризации целых отраслей с последующей приватизацией.

Потанин считает, что лучше всего ввести внешнее управление на таких предприятиях. «Это позволит владельцам сохранить собственность, а компаниям — избежать развала, продолжать выпускать продукцию и платить деньги работникам», — подчеркнул миллиардер.

Напомним, в России могут национализировать иностранные компании, которые ушли из страны на фоне введенных санкций. Уже сейчас список претендентов составляет порядка 60 наименований — от сети ресторанов быстрого питания McDonald's до производителя автомобилей Porsche. Рассказываем все, что известно о национализации на сегодняшний день.

А 10 марта Владимир Путин поддержал идею ввода внешнего управления в ушедших иностранных компаниях. Рассказываем о главных тезисах президента на совещании правительства РФ.