Путин заявил, что санкции доставляют России проблемы, но экономика сможет адаптироваться к новой ситуации.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что эти санкции все равно бы вводились, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет. Санкционное давление, конечно, имеет комплексный характер и создает для нас проблемы, трудности. Но мы так же, как преодолевали трудности в предыдущие годы, преодолеем их и сейчас. Экономика, безусловно, адаптируется к новой ситуации», — отметил президент.

Глава России поддержал идею ввода внешнего управления в иностранных компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка.

«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, которые сами этого хотят. Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих, материалов. Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Легальных, рыночных инструментов достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что страна продолжит работу по импортозамещению.

«Мы будем продолжать импортозамещение по всем направлениям. И в конце концов это приведет к повышению нашей независимости, самостоятельности и суверенитета. Рано или поздно все это должно было произойти», — сообщил главнокомандующий.

Также Путин сказал несколько слов в адрес стран, которые вводят санкции против России.

«Мы хорошо знаем, они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, и указывают на санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это странно все выглядит с учетом того, что мы свои обязательства выполняем», — заметил президент.

Путин пообещал, что дефицита товаров в России не будет. Помимо этого, он поручил правительству принять меры, чтобы не допустить этого. А также попросил кабмин и Центробанк сохранить темпы выдачи ипотеки.

Напомним, в России могут национализировать иностранные компании, которые ушли из страны на фоне введенных санкций. Уже сейчас список претендентов составляет порядка 60 наименований — от сети ресторанов быстрого питания McDonald's до производителя автомобилей Porsche. Рассказываем все, что известно о национализации на сегодняшний день.