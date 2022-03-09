В Минобороны РФ признали участие «срочников» в «спецоперации» на территории Украины

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены».

Помимо этого, в Минобороны РФ заверили, что «в настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих».