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В Минобороны РФ признали участие «срочников» в «спецоперации» на территории Украины

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Минобороны РФ сообщило, что было обнаружено несколько фактов присутствия «срочников, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». В ведомстве заверили, что практически все такие военнослужащие выведены в Россию.

Shutterstock.com

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что «на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены».

Помимо этого, в Минобороны РФ заверили, что «в настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих».

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