Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса. Главное

Как пишет РИА Новости, среди мер — возможный мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также IT-компаний в 2022–2024 годах, возможность вести деятельность без продления лицензии, упрощение госзакупок и право правительства оперативно повышать пенсии.

Граждане, малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы, если их доходы снизились более чем на 30%. При этом кредит должен быть не больше установленного правительством уровня. До 30 сентября они могут обратиться к кредитору с требованием предоставить им отсрочку или уменьшение размера займа.

Кредитные каникулы могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочку платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера. Также обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в "ковидный" период уже использовали подобное право.