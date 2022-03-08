Путин объявил о новых выплатах россиянам с детьми от восьми до 16 лет

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал глава государства. Первые выплаты должны выплатить уже в мае. Путин отметил, что поддержка семьи для государства — это «безусловный приоритет».

Помимо этого, Путин в своем поздравлении добавил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в «специальной военной операции» на территории Украины. «Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — подчеркнул он.