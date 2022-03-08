18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Путин объявил о новых выплатах россиянам с детьми от восьми до 16 лет

Поделиться:

В России семьи с небольшим доходом получат новые выплаты на детей от восьми до 16 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении женщин с 8 марта.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал глава государства. Первые выплаты должны выплатить уже в мае. Путин отметил, что поддержка семьи для государства — это «безусловный приоритет».

Помимо этого, Путин в своем поздравлении добавил, что солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в «специальной военной операции» на территории Украины. «Поставленные задачи решают только профессиональные военные», — подчеркнул он.

UPD: Размер выплаты семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 16 лет составит 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: