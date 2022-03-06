Путин разрешил взыскивать со счетов чиновников «незаконные» средства, если сумма превышает доход за три года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов — в том случае, если сумма оказалась больше официального дохода за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
Таким образом, законодательство разрешает обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащий не может доказать законность получения соответствующих средств.
Принятый закон касается и денежных средств, поступивших на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает официальный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
Достоверность сведений будет проверять генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры. В случае выявления нарушений они должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.
Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также теперь имеют право направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, выпускающих или занимающихся цифровыми финансовыми активами. При этом под проверку попадут средства не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Напомним, 6 марта Путин подписал еще один закон — об усилении наказания для педофилов. Изменения внесены в Уголовный кодекс и 280-ю статью УПК.
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