Путин разрешил взыскивать со счетов чиновников «незаконные» средства, если сумма превышает доход за три года

Таким образом, законодательство разрешает обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащий не может доказать законность получения соответствующих средств.

Принятый закон касается и денежных средств, поступивших на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает официальный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

Достоверность сведений будет проверять генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры. В случае выявления нарушений они должны обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.

Генпрокурор и подчиненные ему прокуроры также теперь имеют право направлять запросы для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, выпускающих или занимающихся цифровыми финансовыми активами. При этом под проверку попадут средства не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.