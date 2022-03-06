«Я пенсионер, который борется с лейкемией»: Олег Тиньков заявил, что никогда не был олигархом

«Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник. Мне они просто не нужны были, у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями!» — написал Олег Тиньков в своем Instagram.

Также он заявил, что уже не является миллиардером. «Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же. Я не занимаюсь никаким бизнесом и никуда не инвестирую!» — добавил он.