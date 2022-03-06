Путин подписал закон об усилении наказания для педофилов

Так, приостанавливается течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Также вводятся отягчающие наказание обстоятельства, например, если преступник проживает или работает с ребенком, а также обучает его в школе или детсаде.

Документ также ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием Интернета или СМИ, а еще в случаях, когда преступление совершено прежде судимым за преступления сексуального характера лицом, либо группой лиц по предварительному сговору. За это преступнику может грозить до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, наказание предусматривается за укрывательство тяжких преступлений против малолетних детей. Речь идет о штрафе в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за срок до одного года, принудительных работ на срок до одного года или лишения свободы на тот же срок. За не обговоренное заранее укрывательство особо тяжких преступлений грозит срок до двух лет лишения свободы.