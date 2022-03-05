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Как будет осуществляться авиасообщение в России в условиях санкций? Рассказал Путин

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Президент России Владимир Путин высказался о деятельности авиаотрасли в условиях санкций. По его словам, ограничения против России в данной сфере в первую очередь наносят ущерб тем, кто их вводит.

ID1974 / Shutterstock.com

По мнению Путина, возможность возвращения международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России — «они [страны, вводящие санкции] делают это себе в ущерб под прессом своих властей». Также президент заявил, что запрет транссибирских перелетов ведет к удорожанию авиабилетов западных авиакомпаний.

Россия в условии санкций будет наращивать внутренние авиаперевозки, но продолжит летать и за рубежом, где возможно. А отечественные самолеты МС-21 «лучше западных аналогов по ряду параметров», считает Путин. В дальнейшем власти будут добиваться авиасообщения между городами России, минуя Москву, а также увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.

Также президент заявил, что у министра транспорта России Виталия Савельева есть предложения, как решить проблему с лизинговыми компаниями и оборудованием по самолетам. Переговоры с компаниями, по его словам, уже ведутся.

Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.

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