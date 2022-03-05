По мнению Путина, возможность возвращения международных авиаперелетов на Запад зависит не только от России — «они [страны, вводящие санкции] делают это себе в ущерб под прессом своих властей». Также президент заявил, что запрет транссибирских перелетов ведет к удорожанию авиабилетов западных авиакомпаний.

Россия в условии санкций будет наращивать внутренние авиаперевозки, но продолжит летать и за рубежом, где возможно. А отечественные самолеты МС-21 «лучше западных аналогов по ряду параметров», считает Путин. В дальнейшем власти будут добиваться авиасообщения между городами России, минуя Москву, а также увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.

Также президент заявил, что у министра транспорта России Виталия Савельева есть предложения, как решить проблему с лизинговыми компаниями и оборудованием по самолетам. Переговоры с компаниями, по его словам, уже ведутся.