Путин исключил возможность введения военного положения в России

Также Путин заявил, что в «специальной военной операции» на территории Украины принимают участие только профессиональные военные. Ни призывников, ни тех, кого призывают на сборы, привлекать к действиям не будут.

«В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, не собираемся. Повторю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью. То же самое касается и тех, кого призывают на сборы — нет, мы не планируем этого делать в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают: до, после будут призывать. Но и эту категорию мы призывать участвовать в конфликте этом, в этой операции не будем», — заявил он.