Путин исключил возможность введения военного положения в России

Президент России Владимир Путин заявил о том, что вводить военное положение на территории страны не планируется. Необходимости в этом, по его мнению, на сегодняшний день нет.
О введении военного положения в России:
Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтвержден решением совета Федерации, в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. […] Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации, нет такой необходимости сегодня.
Также Путин заявил, что в «специальной военной операции» на территории Украины принимают участие только профессиональные военные. Ни призывников, ни тех, кого призывают на сборы, привлекать к действиям не будут.
«В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать, не собираемся. Повторю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью. То же самое касается и тех, кого призывают на сборы — нет, мы не планируем этого делать в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают: до, после будут призывать. Но и эту категорию мы призывать участвовать в конфликте этом, в этой операции не будем», — заявил он.
Комментарии (0)