Путин пообещал выплатить семьям погибших военных по 7 млн рублей

Путин в начале выступления отметил героизм бойцов ЛНР, ДНР и российских военных. Также он наградил званием героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб на территории Украины.

Затем президент заявил, что «по-прежнему считает русских и украинцев одним народом», а ход боевых действий на территории Украины показывает, что «Россия воюет именно с неонацистами».

«Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. <...> То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования — а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, — прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — заявил президент.

По словам Путина, на территории Украины удерживают иностранных граждан в заложниках. Сотни иностранцев пытаются покинуть страну, но им не дают этого сделать.

После главнокомандующий поручил всем членам семей погибших в «специальной военной операции» перечислить страховые выплаты в размере 7,4 млн рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная компенсация каждому члену семьи погибших. Помимо этого, Путин предложил добавить к этой сумме еще 5 млн рублей.

Раненым военным РФ на Украине выплатят по 3 млн рублей. А в случае инвалидности установят ежемесячную денежную компенсацию.