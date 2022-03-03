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Путин пообещал выплатить семьям погибших военных по 7 млн рублей

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Президент России Владимир Путин выступил с обращением на заседании Совбеза России. Он рассказал о ходе «военной операции» на Украине и о том, какие выплаты получат семьи погибших военных. Приводим главные тезисы.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Путин в начале выступления отметил героизм бойцов ЛНР, ДНР и российских военных. Также он наградил званием героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб на территории Украины.

Затем президент заявил, что «по-прежнему считает русских и украинцев одним народом», а ход боевых действий на территории Украины показывает, что «Россия воюет именно с неонацистами».

«Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. <...> То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и неонацистские формирования — а среди них есть и иностранные наемники, в том числе и с Ближнего Востока, — прикрываются мирными гражданами как живым щитом», — заявил президент.

По словам Путина, на территории Украины удерживают иностранных граждан в заложниках. Сотни иностранцев пытаются покинуть страну, но им не дают этого сделать.

После главнокомандующий поручил всем членам семей погибших в «специальной военной операции» перечислить страховые выплаты в размере 7,4 млн рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная компенсация каждому члену семьи погибших. Помимо этого, Путин предложил добавить к этой сумме еще 5 млн рублей.

Раненым военным РФ на Украине выплатят по 3 млн рублей. А в случае инвалидности установят ежемесячную денежную компенсацию.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

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