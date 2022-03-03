Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях ВС РФ

Наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженный сил Российской Федерации:

штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

исправительными работами на срок до 1 года;

принудительные работы на срок до 3 лет;

лишением свободы на срок до 3 лет.

Наказание за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженный сил Российской Федерации в случае, если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы:

штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;

принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Наказание за призывы к санкциям против России:

штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет;

ограничение свободы на срок до 3 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет;

арест на срок до 6 месяцев;

лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

В случае, если деяния повлекли за собой тяжкие последствия, наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. В свою очередь максимальное наказание за призывы к дискредитации российской армии составит 5 лет лишения свободы.