Российским кошкам запретили участвовать в международных выставках

Международная федерация кошек (FIFE) ввела санкции в отношении российских кошек. Их хозяевам запрещено участвовать в международных выставках, кроме того, ни одна кошка, выведенная в России, не может быть зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFE за пределами страны.
Ограничения будут действовать с 1 марта по 31 мая 2022 года с возможностью «пересмотра по мере необходимости». В этот период одна кошка, выведенная в России, не может быть зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFe за пределами России — вне зависимости от того, какая организация выдала ее родословную.
Также ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть заявлена на какую-либо выставку FIFe за пределами России — независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят.
Кроме того, совет FIFe принял решение направить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.
«Мы будем консультироваться с нашим украинским членом FIFe — Фелинологическим Союзом Украины (UFU), а также с нашими членами в соседних с Украиной странах, чтобы узнать, как это лучше всего сделать. Мы надеемся ради наших украинских друзей, что эта ужасная ситуация не продлится долго, и желаем им мужества и удачи!» — отметили в федерации.
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