Российским кошкам запретили участвовать в международных выставках

Ограничения будут действовать с 1 марта по 31 мая 2022 года с возможностью «пересмотра по мере необходимости». В этот период одна кошка, выведенная в России, не может быть зарегистрирована в какой-либо родословной книге FIFe за пределами России — вне зависимости от того, какая организация выдала ее родословную.

Также ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть заявлена ​​на какую-либо выставку FIFe за пределами России — независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят.

Кроме того, совет FIFe принял решение направить часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации.

«Мы будем консультироваться с нашим украинским членом FIFe — Фелинологическим Союзом Украины (UFU), а также с нашими членами в соседних с Украиной странах, чтобы узнать, как это лучше всего сделать. Мы надеемся ради наших украинских друзей, что эта ужасная ситуация не продлится долго, и желаем им мужества и удачи!» — отметили в федерации.