СК пригрозил уголовными делами за распространение «ложной информации» о «специальной военной операции»

«Глава ведомства распорядился создать в территориальных следственных управлениях СК России межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине, пресечения экстремистских и террористических проявлений, несогласованных протестных акций и провокаций, иных действий, направленных на дестабилизацию обстановки в Российской Федерации», — сообщает пресс-служба СК по Московской области.

Отдельно Бастрыкин подчеркнул необходимость принятия «исчерпывающих мер к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период специальной операции, а также лиц, инициирующих тиражирование в сети Интернет, мессенджерах и социальных сетях противоправного и деструктивного пользовательского контента».

Также Бастрыкин поставил цель «обеспечить в рамках предоставленных полномочий пресечение уголовно-правовыми средствами распространения ложной информации о событиях, связанных с проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР».

Напомним, 24 февраля Роскомнадзор потребовал от российских СМИ освещать события на востоке Украины только по официальным российским источникам. В противном случае информационным ресурсам будет грозить штраф на сумму до 5 миллионов рублей. Позже ведомство потребовало от информационных ресурсов называть происходящее на территории Украины «специальной военной операцией» — в противном случае информация будет считаться недостоверной, а СМИ привлечены к административному штрафу в размере 5 миллионов рублей.