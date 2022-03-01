Священники РПЦ выступили с призывом к примирению и прекращению «специальной военной операции» на Украине

Из обращения священников и диаконов РПЦ:

Мы, священники и диаконы Русской православной церкви, каждый от своего имени, обращаемся ко всем, от кого зависит прекращение братоубийственной «специальной военной операции» (здесь и далее мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) в Украине, с призывом к примирению и немедленному прекращению огня. Мы направляем это обращение после воскресенья о Страшном Суде и в преддверии Прощеного воскресенья. […]

Мы скорбим о том испытании, которому были незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине. Мы напоминаем о том, что жизнь каждого человека является бесценным и неповторимым даром Божьим, а потому желаем возвращения всех воинов — и российских, и украинских — в свои родные дома и семьи целыми и невредимыми.

Мы с горечью думаем о той пропасти, которую придется преодолевать нашим детям и внукам в России и в Украине, чтобы снова начать дружить друг с другом, уважать и любить друга друга. Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока. […]

Никакой ненасильственный призыв к миру и прекращению «специальной военной операции» не должен насильственно пресекаться и рассматриваться как нарушение закона, ибо такова божественная заповедь: «Блаженны миротворцы». Мы призываем все противоборствующие стороны к диалогу, потому что никакой другой альтернативы насилию не существует. Лишь способность услышать другого может дать надежду на выход из бездны, в которую наши страны были брошены лишь за несколько дней. Дайте себе и всем нам войти в Великий Пост в духе веры, надежды и любви. Остановите «специальную военную операцию».