Шойгу: российская армия продолжит наступление на Украину в рамках «специальной военной операции»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы продолжат наступление в рамках «специальной военной операции» на территории Украины. До того момента, пока не будут достигнуты «поставленные цели».
О «специальной военной операции» на территории Украины — цитата по ТАСС:
Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей. […] Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.
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