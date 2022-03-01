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Шойгу: российская армия продолжит наступление на Украину в рамках «специальной военной операции»

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы продолжат наступление в рамках «специальной военной операции» на территории Украины. До того момента, пока не будут достигнуты «поставленные цели».

ID1974 / Shutterstock.com
Сергей Шойгу

О «специальной военной операции» на территории Украины — цитата по ТАСС:

Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей. […] Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

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