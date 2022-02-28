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«Это не вопрос свободы слова»: глава СПЧ предложил временно заблокировать Facebook в России на время «спецоперации» на Украине

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать Facebook можно заблокировать на территории России до окончания «специальной военной операции» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред), если соцсеть не откажется от «пристрастной позиции», пишет ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Фадеев считает, что Facebook блокирует аккаунты публичных лиц, которые «обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы», но при этом в лентах появляется «значительное число платных, «продвигаемых» публикаций от разных сообществ, где демонстрируется шокирующий контент в сочетании с агрессивными призывами».

«Таких публикаций насчитывается уже свыше полутора миллионов, и если администрация Facebook не хочет по требованию российских властей пресекать их распространение, значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России, по крайней мере на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова — это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации», — заявил глава СПЧ.

Напомним, Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook из-за блокировки аккаунтов четырех российских СМИ (телеканал «Звезда», информационное агентство «РИА Новости», интернет-площадки «Лента.ру» и «Газета.ру»).

В ведомстве обвиняют соцсеть в «причастности к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России». В Роскомнадзоре также заявили, если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат. После компания Meta (бывший Facebook) отказалась исполнять требования Роскомнадзора и снимать ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ.

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