Путин запретил россиянам и российским компаниям зачислять валюту на свои зарубежные счета

В указе сказано, что российским физическим и юридическим лицам запрещено переводить за рубеж валюту в качестве погашения займов, а также зачислять валюту на свои счета за рубежом. Резиденты России не могут переводить деньги без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Публичным акционерным обществам (ПАО) до 31 декабря 2022 года разрешили проводить обратный выкуп акций только при определенных условиях, одно из которых — обвал цены на бирже на 20% и больше.

С 28 февраля российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, которая была зачислена с 1 января 2022 года. Порядок продажи будет устанавливать Центробанк. Помимо этого, россияне смогут открывать счета в банках без личного присутствия при необходимости сменить банк.