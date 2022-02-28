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Путин запретил россиянам и российским компаниям зачислять валюту на свои зарубежные счета

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Президент России Владимир Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и международных организаций». Увидеть документ полностью можно на сайте президента России. Пересказываем его содержание.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

В указе сказано, что российским физическим и юридическим лицам запрещено переводить за рубеж валюту в качестве погашения займов, а также зачислять валюту на свои счета за рубежом. Резиденты России не могут переводить деньги без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Публичным акционерным обществам (ПАО) до 31 декабря 2022 года разрешили проводить обратный выкуп акций только при определенных условиях, одно из которых — обвал цены на бирже на 20% и больше.

С 28 февраля российских экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, которая была зачислена с 1 января 2022 года. Порядок продажи будет устанавливать Центробанк. Помимо этого, россияне смогут открывать счета в банках без личного присутствия при необходимости сменить банк.

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