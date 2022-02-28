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«История этой болезни не кончится миром». Это новый стрит-арт Владимира Абиха

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Художник и лауреат премии «ТОП 50» Владимир Абих создал новый стрит-арт в Петербурге. «История этой болезни не кончится миром» — реакция на происходящее в последние дни между Россией и Украиной.

Владимир Абих

О работе «История этой болезни не кончится миром» и ситуации между Россией и Украиной — цитата по Instagram:

Мы все были воспитаны на трагедии и подвиге Великой Отечественной войны с ясным осознанием: что, когда армия одной страны вторгается на территорию другой страны, происходит явное зло. Сегодня, увы, такое зло происходит по нашей вине. И главная причина «специальной военной операции» (здесь и далее мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора, — прим. ред) — наша общая пассивность, безучастность и безысходность, которые повисли над страной плотным туманом.

Нам давно и активно прививается страх, что «иначе будет хуже», но с такой логикой хуже становилось неминуемо, настолько хуже, что началась настоящая «специальная военная операция», кто бы мог подумать, с Украиной. Последние дни я нахожусь в очень подавленном расположении духа. Прямо сейчас происходит историческая трагедия, и много что можно написать, но, кажется, все слова будут пустыми. Ощущение болезненного бреда, исход которого в любом случае будет плачевным.

Ксения Собчак, Рената Литвинова, Иван Ургант, Лиза Боярская, Юрий Шевчук и другие — с призывом к миру на Украине

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

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