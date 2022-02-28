США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций. Он инвестирует в «Спутник V»

«Мы полностью заблокировали Российский фонд прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева», — приводит РИА «Новости» слова представителя Белого дома. Карточка с именем Дмитриева также размещена на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создан правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Проекты фонда разделены по шести направлениям: «Улучшение качества жизни», «Развитие инфраструктуры», «Импортозамещение и экспортный потенциал», «Развитие регионов РФ», «Повышение эффективности», и «Технологическое развитие».

РФПИ поддерживает разработку российской вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями.