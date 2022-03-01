Олег Тиньков, Федор Овчинников, Давид Якобашвилли, Олег Дерипаска и другие бизнесмены — о «специальной военной операции» на территории Украины

Олег Дерипаска

Миллиардер, совладелец UC Rusal. Цитата по посту в Telegram:

«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее! Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчетов) — это первый тест на то, за чей счет реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев.

Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм».