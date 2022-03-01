Олег Тиньков, Федор Овчинников, Давид Якобашвилли, Олег Дерипаска и другие бизнесмены — о «специальной военной операции» на территории Украины

24 февраля Россия начала «специальную военную операцию» на территории Украины. После чего произошел обвал российского фондового рынка и последовали самые жесткие санкции. «Собака.ru» публикует реакции российских миллиардеров, меценатов, инвесторов и бизнесменов на происходящее.
Бизнесмен, основатель TCS Group. Цитата по посту в Instagram:
«Друзья, мы в Фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевшими кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни, за последние 2 года убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас на территории Украины погибают невинные люди каждый день — это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на "специальную военную операцию" (здесь и далее во всем материале мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора. — Прим. ред.). Мы против нее».
Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, вице-президент РСПП, меценат. Цитата по РБК:
«Я пацифист и занимаюсь благотворительностью. Я уверен, что люди могут договориться. Бизнес и дипломатия всегда побеждали. Хотя бы взять Полтавскую битву. Во время нее отряд русских купцов дисантировался в Швецию, а шведские купцы приехали в Москву и стороны нашли общий язык. Как мы в детстве говорили: "Миру — мир"!».
Миллиардер, совладелец UC Rusal. Цитата по посту в Telegram:
«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее! Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчетов) — это первый тест на то, за чей счет реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев.
Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм».
Миллиардер, совладелец «Альфа-банка» и крупнейший акционер LetterOne. Цитата по Forbes со ссылкой на FT:
«Я не делаю политических заявлений, я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что "специальная военная операция" никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесет ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет. <...> Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов. Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития. Я уверен, что мои деловые партнеры разделяют мое мнение».
Алексей Мордашов
Владелец «Северстали». Цитата по РБК:
«То, что происходит сейчас на территории Украины — это трагедия двух братских народов. Ужасно, что гибнут украинцы и русские, люди терпят лишения, разрушается экономика. Надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось, чтобы помочь пострадавшим людям восстановить нормальную жизнь.
Отвечая на вопрос о введении в отношении меня санкций Евросоюза, хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении введены санкции.
В течение длительного времени я много занимался развитием экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества со странами Европы. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на территории Украины».
Тигран Худавердян
Управляющий директор «Яндека» в письме сотрудникам. Цитата по РБК:
«Созидание, стремление сделать жизнь людей лучше — основа нашей компании. "Специальная военная операция" разрушает, делает жизнь и души людей хуже. Вне зависимости от того, где вы находитесь, какая у вас позиция, какой вы национальности, — "специальная военная операция" одинаково разрушительна для всех. Я очень надеюсь и жду, что военные действия будут остановлены. <...> Всем нам больно от всего, что сейчас происходит. И хочется говорить об этом друг с другом. Я лично сделал так: собрался с моими близкими друзьями, чтобы просто поговорить. Выговориться. Поэтому, я вас прошу, говорите и старайтесь поддерживать друг друга. Личное общение с друзьями, семьей и близкими — лучше всего. Не закрывайтесь и не пытайтесь все переживать самостоятельно».
Основатель и совладелец «Додо пиццы». Цитата по посту в Instagram:
«Нет "специальной военной операции". Ничто не может оправдать убийства людей. Если сила в правде, то правда — не в силе.
Настоящая сила в идеях, принципах, созидании, творчестве, в экономике, в эффективных компаниях и крутых продуктах. Я мечтаю, чтобы при слове «Россия», люди по всему миру вспоминали хороших людей, творцов, ученых, спортсменов, любимые бренды и компании, а не ракеты, танки и убийства. Больно и стыдно».
Инвестор. Цитата по посту в Instagram:
«Господи, пожалуйста, пусть прекратится "специальная военная операция". Пусть прекратится это безумие. Эта дикость. Так не может быть, так не должно быть. Но это происходит. У меня нет слов, потому что их слишком много. А я даже не знаю, какие написать. Я злюсь, я стыжусь, я переживаю, я сострадаю, я боюсь. Я не знаю, что делать. Я боялся писать, вдруг сделал бы хуже, но куда же еще хуже? А нет, всегда же может быть еще хуже. Лучше про это даже не думать.
Страшно бесят политики. Презираю их. Все эти игры в империи и сверхдержавы. Геополитика. Все они отвратительные лицемеры. <...> Мне очень жаль простых людей, которые от этого безумия уже пострадали и еще пострадают. Украинцев. Россиян. В 2022-м мы могли бы строить космические корабли и побеждать болезни и бедность, а мы устраиваем "специальную военную операцию"».
Совладелец DNS. Цитата по посту в Facebook:
«Нет "специальной военной операции"! Черная страница в истории. До последнего не верил, что это случится. Безумие. Это преступная решимость уничтожить и весь Мир. Как такое стало возможным?»
Совладелец «Технониколя». Цитата по Forbes cо ссылкой на YouTube:
«Еще вчера мне казалось, что это будет жесткая политическая возня, давление и так далее, а сегодня я понимаю, что точка невозврата пройдена. И это будет большая история, которая коснется жизни миллионов людей. Это грустно».
Российские инвесторы, бизнесмены, директора по продуктам Snapchat. Цитата по посту в Instagram:
«... и перекуют народы мечи свои на орала и копья свои на садовые ножницы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать (книга пророка Исаии, глава 2, стих 4). Нам очень жаль».
Основатель InDriver. Цитата по посту в Facebook:
«Сложно комментировать в пределах литературных выражений то, что происходит. До последнего не верилось, что ситуация может дойти до такой степени безумия, зла и агрессии.
Про то, как все это отразится на нашей деятельности. inDriver — это глобальная компания с штаб-квартирой и холдинговой структурой вне РФ. Доля России в общем GMV составляет 8%. Компания имеет большие резервы, растущую выручку в десятках стран мира и, как всегда, операционно эффективна. Мы сохраняем полное спокойствие и уверенность, ведем старты в новых странах и городах, масштабируем новые сервисы. Сотрудникам из России, желающим релоцироваться в другие страны временно или постоянно, постараемся помочь с этим. Сейчас прорабатываем возможные варианты, если кто-то из френдов может поделиться опытом — пожалуйста, напишите, в комментариях.
Если события будут развиваться в этом же ключе, то есть вероятность того, что это повлияет на наши некоммерческие проекты в России. На волне антироссийских настроений по всему миру нам будет все сложнее искать ведущих ученых, экспертов, которые захотят помочь нам с проектами развития внутри страны. Например, такими как борьба с лесными пожарами или улучшение качества автомобильных дорог. Ребятам из проекта Star Team станет сложнее поступать в лучшие университеты мира. Проекты по въездному туризму будут затруднены, из-за опускающегося нового железного занавеса, сложности привлечения иностранных, да и российских туристов, ввиду еще большего обеднения населения. Кинофильмы, искусство или IT-стартапы станет еще сложнее выводить на международный уровень. Сложно делать стартапы, когда станут недоступны социальные сети, Play Market и App Store, операционные системы, Zoom, инструменты разработки и многое другое. И так далее, по многим направлениям деятельности SinetSpark.org, которые ведутся в России. Надеюсь на то, что ситуация не повлияет сильно на те проекты, что не требуют международного сотрудничества. Например, проект развертывания детских футбольных площадок и кружков в малых населенных пунктах. Вне России мы сможем и далее развивать underprivileged communities по всему миру. И все мы надеемся и ждем скорейшего восстановления мира».
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