Российские стендап-комики выступили против «специальной военной операции» на Украине

Более 250 российских стендап-комиков подписались под обращением против «специальной военной операции» на Украине. Они опубликовали его на своих страницах в социальных сетях.
«Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война», — говорится в письме комиков.
Среди тех, кто подписался, — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Артур Чапарян, Вера Котельникова, Александр Малой и другие.
Напомним, такие обращения опубликовали российские медики, а также более двух тысяч художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры, представители благотворительных фондов и НКО. Все они настаивают на решение конфликта мирным путем.
Сотрудники IT-отрасли тоже выступили против военной спецоперации на Украине. Открытое письмо подписали больше тысячи человек
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