Российские стендап-комики выступили против «специальной военной операции» на Украине

«Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война», — говорится в письме комиков.

Среди тех, кто подписался, — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Артур Чапарян, Вера Котельникова, Александр Малой и другие.