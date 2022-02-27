18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Российские стендап-комики выступили против «специальной военной операции» на Украине

Поделиться:

Более 250 российских стендап-комиков подписались под обращением против «специальной военной операции» на Украине. Они опубликовали его на своих страницах в социальных сетях.

YouTube-канал Александра Долгополова

«Наше дело жизни буквально направлено на то, чтобы люди смотрели на свои проблемы под другим углом, смеялись и радовались. Но есть вещи и явления, которые под любым углом вызывают только одни эмоции: страх, злость, чувство потери и беспомощности. И одно из этих явлений — война», — говорится в письме комиков.

Среди тех, кто подписался, — Александр Долгополов, Идрак Мирзализаде, Слава Комиссаренко, Михаил Шац, Артур Чапарян, Вера Котельникова, Александр Малой и другие.

Напомним, такие обращения опубликовали российские медики, а также более двух тысяч художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры, представители благотворительных фондов и НКО. Все они настаивают на решение конфликта мирным путем.

Сотрудники IT-отрасли тоже выступили против военной спецоперации на Украине. Открытое письмо подписали больше тысячи человек

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: