Генпрокуратура предупредила, что любая «помощь другой стране» может быть расценена как госизмена

Заявление опубликовали с таким заголовком: «Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР».

«Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного 275-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — следует из поста. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.