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Генпрокуратура предупредила, что любая «помощь другой стране» может быть расценена как госизмена

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Генеральная прокуратура России предупредила об уголовной ответственности за любую помощь иностранному государству. Подобные действия могут быть расценены как госизмена, говорится в сообщении ведомства.

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Заявление опубликовали с таким заголовком: «Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР». 

«Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, содержит признаки состава преступления, предусмотренного 275-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации», — следует из поста. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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