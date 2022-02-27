Евросоюз подготовил новый пакет санкций. Они коснутся системы SWIFT и «золотых паспортов»

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, США и Канада решили отключить российские банки, которые попали под санкции, от системы межбанковских платежей SWIFT. «Мы договорились обеспечить отключение определенного количества российских банков от SWIFT», — приводит ее слова РБК.

По мнению главы ЕС, это станет «эффективным способом блокировки российского экспорта и импорта» и предотвратит работу банков «на глобальном уровне». Сейчас в санкционном списке находятся банк «Открытие»; Промсвязьбанк; ВТБ; Новикомбанк; Совкомбанк. Однако на Западе не исключают возможности ввести санкции против других банков России.

Также активы ЦБ ФР будут «парализованы», что «сделает невозможным реализацию этих активов». Будут заморожены и активы представителей российских элит и их семей.

Помимо этого, США, ЕС, Британия и Канада договорились вместе ограничить систему «золотых паспортов» для россиян. Как заявили в Белом доме, эта система позволяет богатым жителям России приобретать гражданство западных стран и получать доступ к их финансам.