Российские медики, художники и музыканты выступили против военной спецоперации на Украине

По данным издания Znak.com, обращение к Владимиру Путину с просьбой прекратить военную спецоперацию на Украине уже подписали более 350 врачей. «Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем», — говорится в письме.

Медики требуют «немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия». С таким же посылом к президенту России обратились благотворительные организации, фонды и НКО. «Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — следует из обращения. Его уже подписали 364 человека, среди которых — . Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации «Ночлежка», Ксения Раппопорт, попечитель Фонда «Дети-Бабочки», Любовь Аркус, учредитель фонда «Антон тут рядом».