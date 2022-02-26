Российские медики, художники и музыканты выступили против военной спецоперации на Украине

Российские медики, а также более двух тысяч художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры, представители благотворительных фондов и НКО выступили против специальной военной операции на Украине. Вот их обращения.
По данным издания Znak.com, обращение к Владимиру Путину с просьбой прекратить военную спецоперацию на Украине уже подписали более 350 врачей. «Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем», — говорится в письме.
Медики требуют «немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия». С таким же посылом к президенту России обратились благотворительные организации, фонды и НКО. «Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — следует из обращения. Его уже подписали 364 человека, среди которых — . Григорий Свердлин, руководитель благотворительной организации «Ночлежка», Ксения Раппопорт, попечитель Фонда «Дети-Бабочки», Любовь Аркус, учредитель фонда «Антон тут рядом».
Еще одно открытое письмо подписали более двух тысяч деятелей культуры. Как отметили авторы обращения, последствиями событий на Украине станут «огромные человеческие жертвы», а также «удар по экономике и безопасности» и «полная международная изоляция». При этом они считают письмо «недостаточным, но необходимым действием на пути к миру между Россией и Украиной».
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