Медведев: приостановка членства в Совете Европы — «хорошая возможность восстановить смертную казнь»

Заместитель председателя Совбеза высказался о приостановке членства России в Совете Европы и ПАСЕ. По его мнению, это хорошая возможность восстановить важные институты вроде смертной казни.
«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников», — приводит его слова РИА Новости. Как отметил Медведев, смертная казнь активно применяется в США и Китае.
По его словам, ограничение на членстве в Совете Европы — «неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».
Кроме того, он считает, что санкции против членов Совбеза «ничего не изменят». Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме, добавил Медведев. Также Россия планирует симметрично ответить на арест денег российских компаний и граждан за рубежом — арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России. Медведев также допустил возможность национализации имущества лиц, имеющих регистрацию в США и ЕС.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отметил, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.
Заявление Медведева прокомментировал глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Он подчеркнул, что мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом РФ, и ни один орган не имеет права преодолеть позицию КС.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.