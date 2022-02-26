Медведев: приостановка членства в Совете Европы — «хорошая возможность восстановить смертную казнь»

«Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников», — приводит его слова РИА Новости. Как отметил Медведев, смертная казнь активно применяется в США и Китае.

По его словам, ограничение на членстве в Совете Европы — «неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

Кроме того, он считает, что санкции против членов Совбеза «ничего не изменят». Операция по защите Донбасса будет проведена в полном объеме, добавил Медведев. Также Россия планирует симметрично ответить на арест денег российских компаний и граждан за рубежом — арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России. Медведев также допустил возможность национализации имущества лиц, имеющих регистрацию в США и ЕС.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отметил, что антироссийские санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра отношений с государствами, которые их ввели.