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Путин на заседании Совбеза объявил, что «не ожидает договоренностей с шайкой наркоманов и неонацистов»

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Президент России Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности, посвященное Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин призвал Киев отказаться от членства в НАТО и признать Крым российским. Помимо этого, он заявил, что армия России ведет бои не с регулярными вооруженными силами Украины, а «с националистическими формированиями».

«Боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями», — сообщил Путин

Глава государства отметил, что не ожидает договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки», — призвал Путин.

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