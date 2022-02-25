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Япония прекратила выдавать визы россиянам и ввела новые санкции

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Власти Японии объявили о новых санкциях в отношении России, в том числе прекратят выдавать визы россиянам. Об этом заявил премьер-министр государства Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором», — отметил глава японского правительства.

Токио замораживает активы ВЭБ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. Помимо этого, в Японии ограничили экспорт полупроводников российским организациям, связанным с военной отраслью.

Напомним, 24 февраля санкции против России выдвинули Великобритания и США. Они коснулись финансовых активов и деятельности банков, а также импорта высокоточной продукции.

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