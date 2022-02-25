Евросоюз запретит продавать самолеты российским авиакомпаниям

«Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого», — приводит РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии.

По мнению фон дер Ляйен, новые европейские санкции в сфере энергетики, которые в дальнейшем могут быть введены по отношению к России, сделают невозможной модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям» — таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.