18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Росавиация пригрозила Британии ответными санкциями из-за «Аэрофлота»

Поделиться:

Росавиация пригрозила Великобритании ответными санкциями из-за запрета на выполнение «Аэрофлотом» полетов. Как считают в ведомстве, данное ограничение нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Shutterstock.com

Росавиация ссылается на межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Великобританией, в котором прописывалось двухстороннее «сотрудничество по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий», а также необходимость консультаций между собой «в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий». Кроме того, соглашение предусматривало «справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов».

Как считают в Росавиации, ограничение на выполнение полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Великобритании, введенное накануне в качестве санкций, нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

«В этой связи в Авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний. Для информации сообщаем, что 25 февраля 2022 авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва», — отмечают в Росавиации.

Ксения Собчак, Рената Литвинова, Иван Ургант, Лиза Боярская, Юрий Шевчук и другие — с призывом к миру и прекращению боевых действий на Украине

Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. 

В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. 

США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот». После объявления Британии акции банка и перевозчика усилили падение.

Россия признала ЛНР и ДНР: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: