Росавиация пригрозила Британии ответными санкциями из-за «Аэрофлота»

Росавиация пригрозила Великобритании ответными санкциями из-за запрета на выполнение «Аэрофлотом» полетов. Как считают в ведомстве, данное ограничение нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Росавиация ссылается на межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Великобританией, в котором прописывалось двухстороннее «сотрудничество по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий», а также необходимость консультаций между собой «в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий». Кроме того, соглашение предусматривало «справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов».
Как считают в Росавиации, ограничение на выполнение полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Великобритании, введенное накануне в качестве санкций, нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
«В этой связи в Авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний. Для информации сообщаем, что 25 февраля 2022 авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва», — отмечают в Росавиации.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов.
США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот». После объявления Британии акции банка и перевозчика усилили падение.
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