Росавиация пригрозила Британии ответными санкциями из-за «Аэрофлота»

Росавиация ссылается на межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Россией и Великобританией, в котором прописывалось двухстороннее «сотрудничество по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий», а также необходимость консультаций между собой «в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий». Кроме того, соглашение предусматривало «справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов».

Как считают в Росавиации, ограничение на выполнение полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Великобритании, введенное накануне в качестве санкций, нарушает соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

«В этой связи в Авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний. Для информации сообщаем, что 25 февраля 2022 авиакомпаниями Великобритании в воздушном пространстве России запланировано выполнение 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва», — отмечают в Росавиации.