«Бездомность и война всегда идут рядом»: «Ночлежка» — о помощи людям в военное время

Благотворительная организация «Ночлежка»

О помощи людям как в мирное, так и военное время:

Годами и десятилетиями в «Ночлежку» приходят те, кто бежал, спасаясь от войны. Бежал, лишившись домов и потеряв близких. Те, кого отправляли воевать, кто возвращался искалеченный и больше никогда не смог жить спокойно и почувствовать мир. Те, кто искал поддержки и убежища в другой стране и оказался вне закона, без документов и прав. Война — это зло, которое оставляет людей бездомными, если оставляет живыми.

И в мирное время хватает бед, с которыми нужно справляться. Когда приходят холода, нужно разбивать военные палатки, чтобы они спасали людей от холода и опасности. Каждый будний вечер нужно наполнять зеленые армейские термосы горячим супом, чтобы накормить тех, кто голоден. Круглый год нужно собирать продукты, медикаменты и средства гигиены для тех, чья жизнь в опасности. Делаем все это и продолжаем помогать всем, кому понадобится наша помощь, вне зависимости от статуса человека и причин его положения.

Бездомность и война всегда идут рядом. Пусть не будет ни той, ни другой. Нет войне.