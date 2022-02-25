«Бездомность и война всегда идут рядом»: «Ночлежка» — о помощи людям в военное время

Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным Петербурга вернуться к обычной жизни, опубликовала пост о людях, которым оказывает помощь как в мирное, так и в военное время. Как рассказали сотрудники организации, часто к ним обращаются те, кто бежал от войны или возвращался с нее — поэтому «бездомность и война всегда идут рядом».
О помощи людям как в мирное, так и военное время:
Годами и десятилетиями в «Ночлежку» приходят те, кто бежал, спасаясь от войны. Бежал, лишившись домов и потеряв близких. Те, кого отправляли воевать, кто возвращался искалеченный и больше никогда не смог жить спокойно и почувствовать мир. Те, кто искал поддержки и убежища в другой стране и оказался вне закона, без документов и прав. Война — это зло, которое оставляет людей бездомными, если оставляет живыми.
И в мирное время хватает бед, с которыми нужно справляться. Когда приходят холода, нужно разбивать военные палатки, чтобы они спасали людей от холода и опасности. Каждый будний вечер нужно наполнять зеленые армейские термосы горячим супом, чтобы накормить тех, кто голоден. Круглый год нужно собирать продукты, медикаменты и средства гигиены для тех, чья жизнь в опасности. Делаем все это и продолжаем помогать всем, кому понадобится наша помощь, вне зависимости от статуса человека и причин его положения.
Бездомность и война всегда идут рядом. Пусть не будет ни той, ни другой. Нет войне.
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